Кувыркин Иоанн Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувыркин Иоанн Федоров

Кувыркин Иоанн Федоров

avatar

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1889

Дата смерти

27.02.1889

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1889

Отец: Кувыркин Федор Иванов

Мать: Кувыркина Анна Семенова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
23.01.1889
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: крестьянин села Великого Емколай Константинов Кувыркин и крестьянская жена Татьяна АНдреева Кувыркина Таинство совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все
Смерть
27.02.1889
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От слабого рождения | Восприемники: крестьянин села Великого Емколай Константинов Кувыркин и крестьянская жена Татьяна АНдреева Кувыркина Таинство совершал священник Федор Смирнов с пс... Показать все
Похороны
01.03.1889
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: крестьянин села Великого Емколай Константинов Кувыркин и крестьянская жена Татьяна АНдреева Кувыркина Таинство совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close