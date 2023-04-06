Кувыркин Иоанн Федоров
Место рождения
Дата рождения22.01.1889
Дата смерти27.02.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1889
Отец: Кувыркин Федор Иванов
Мать: Кувыркина Анна Семенова
Крещение
23.01.1889
Восприемники: крестьянин села Великого Емколай Константинов Кувыркин и крестьянская жена Татьяна АНдреева Кувыркина Таинство совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все
Смерть
27.02.1889
Причина смерти: От слабого рождения | Восприемники: крестьянин села Великого Емколай Константинов Кувыркин и крестьянская жена Татьяна АНдреева Кувыркина Таинство совершал священник Федор Смирнов с пс... Показать все
Похороны
01.03.1889
Восприемники: крестьянин села Великого Емколай Константинов Кувыркин и крестьянская жена Татьяна АНдреева Кувыркина Таинство совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все