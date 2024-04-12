Штинникова Шестакова Параскева Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Штинников Моисей
Большая Воронцовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.02.1865
Муж: Штинников Моисей
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Юрчак Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Штинников Моисей
Смерть
Неизвестно