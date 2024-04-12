Штинникова Шестакова Параскева Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штинникова Шестакова Параскева Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842

Сын: Штинников Моисей

Отец ребёнка: не указан

Большая Воронцовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1865

Муж: Штинников Моисей

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Юрчак Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Штинников Моисей

Смерть
Неизвестно
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