(Аигина) Екатерина Александровна
Место рожденияс. Богословское-на-Могильцах
Дата рождения19.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1872
Отец: Аигин Александр Потомств Почетный Гражданин Васильевич
Крещение
22.05.1872
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
Около ?.10.1903
Сын: Клингерт Леонид
Отец ребёнка: Клингерт Николай (Карл) Густав
Смерть
Неизвестно