(Аигина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Аигина) Екатерина Александровна

(Аигина) Екатерина Александровна

avatar

Место рождения

с. Богословское-на-Могильцах

Дата рождения

19.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1872

Отец: Аигин Александр Потомств Почетный Гражданин Васильевич

Мать: Аигина (Куприянова) Анна Антиповна

Крещение
22.05.1872
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Клингерт Николай (Карл) Густав

Рождение ребёнка
Около ?.10.1903

Сын: Клингерт Леонид

Отец ребёнка: Клингерт Николай (Карл) Густав

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.