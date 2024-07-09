Федирка Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федирка Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Федирка (Федирченко) Павел Антонович

Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Федирка (Федирченко) Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.09.1875

Сын: Федирка (Федирченко) Иоаким Антонович

Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-J8V?i=568&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.05.1878

Сын: Федирка (Федирченко) Иван Антонович

Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSTB-S?i=736&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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