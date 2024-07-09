Федирка Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Федирка (Федирченко) Павел Антонович
Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Федирка (Федирченко) Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович
Рождение ребёнка
08.09.1875
Сын: Федирка (Федирченко) Иоаким Антонович
Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-J8V?i=568&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.05.1878
Сын: Федирка (Федирченко) Иван Антонович
Отец ребёнка: Федирко (Федорченко) Антон Гавриилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSTB-S?i=736&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно