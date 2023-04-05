Бриккер Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно