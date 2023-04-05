Бриккер Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бриккер Георгий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
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