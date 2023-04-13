Михайлова Ульяна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1858
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
21.04.1863
Дочь: Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Струс Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
11.07.1868
Дочь: Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
29.10.1870
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно