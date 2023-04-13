Михайлова Ульяна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Ульяна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1858

Сын: Михайлов Даниил Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Михайлов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
21.04.1863

Дочь: Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Струс Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
11.07.1868

Дочь: Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
29.10.1870

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Михайлов Архип Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Михайлов Леонтий Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Флорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Кузьма Флорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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