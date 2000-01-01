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Плюшкина Марина Валерьевна
Плюшкина Марина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1976
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Строкун (Щербина) Лидия Ивановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1976
Отец: не указан
Мать:
Строкун Лидия Ивановна
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