Атасов Иван Казак Выс. Камышловского Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтасов Иван Казак Выс. Камышловского Матвеев

Атасов Иван Казак Выс. Камышловского Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1862

Отец: Атасов Матвей Уряд. Р. Камышлова Григорьев

Мать: Атасова 1, Андреева 2, 3? Екатерина Федорова

Бракосочетание
16.01.1889

Жена: Атасова Марфа Матвеева

м. 26 ж. 19
Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Атасов Платон Иванов

Мать ребёнка: Атасова Марфа Матвеева

Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Атасова Марфа Матвеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close