Атасов Иван Казак Выс. Камышловского Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1862
Бракосочетание
16.01.1889
Жена: Атасова Марфа Матвеева
м. 26 ж. 19
Рождение ребёнка
05.04.1902
Сын: Атасов Платон Иванов
Мать ребёнка: Атасова Марфа Матвеева
Рождение ребёнка
24.09.1903
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Атасова Марфа Матвеева
Смерть
Неизвестно