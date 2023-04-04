Фаненштиль Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаненштиль Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Фаненштиль Людвиг Иосифович

Мать ребёнка: Фаненштиль Фанни Эмельяновна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рамм Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Фаненштиль Фанни Эмельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаненштиль Фанни Эмельяновна

Смерть
Неизвестно
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