Фаненштиль Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фаненштиль Людвиг Иосифович
Мать ребёнка: Фаненштиль Фанни Эмельяновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рамм Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Фаненштиль Фанни Эмельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно