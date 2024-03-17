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Галич Василий незаконорожденный

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Место рождения

Куковичи, Чернігівська область

Дата рождения

05.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1863 ст.

Отец: Галич Дарья

Мать: не указана

Куковичи, Чернігівська область
Крещение
06.03.1863 ст.
Куковичи, Чернігівська область
Временнообязанная господина Соболевского вдова Марьяна Игнатьевна Короваенко
Бракосочетание
13.05.1883 ст.

Жена: Галич (Скоробогатько) Ирина Тарасовна

Покровское, Чернігівська область
Казаки Максим Скоробогатько, Лаврентий Шалудько, Тарас Скоробогатько, Евсевий Скоробогатько
Смерть
Неизвестно

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