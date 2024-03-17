Галич Василий незаконорожденный
Место рождения
Дата рождения05.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1863 ст.
Отец: Галич Дарья
Мать: не указана
Крещение
06.03.1863 ст.
Временнообязанная господина Соболевского вдова Марьяна Игнатьевна Короваенко
Бракосочетание
13.05.1883 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казаки Максим Скоробогатько, Лаврентий Шалудько, Тарас Скоробогатько, Евсевий Скоробогатько
Смерть
Неизвестно