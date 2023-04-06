Попова (Кофанова) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
24.10.1885
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1890
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1892
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1894
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1899
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1902
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1905
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1907
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1909
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно