Попова (Кофанова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кофанова) Анисья Ивановна

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Место рождения

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1885

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Попов Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
24.02.1890

Сын: Попов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Попов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
07.10.1894

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Попов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Попов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
20.06.1905

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1907

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1909

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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