Картошина (Кузнецова) Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Рождение ребёнка
16.01.1901
Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов
Рождение ребёнка
12.08.1904
Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов
Рождение ребёнка
13.06.1906
Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Феодосия Даниилова
Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов
Рождение ребёнка
25.09.1911
Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно