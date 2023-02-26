Картошина (Кузнецова) Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картошина (Кузнецова) Анна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Кузнецов Карп Герасимов

Мать: Кузнецова Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Терехов Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1904

Сын: Терехов Никита Данилов

Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1906

Сын: Терехов Дмитрий Данилов

Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Феодосия Даниилова

Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Картошин Сергей Даниилов

Отец ребёнка: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов (картошин) Даниил Акимов

Смерть
Неизвестно
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