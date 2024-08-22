Решетникова Олимпиада Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубников Петр Васильевич
Отец ребёнка: Трубников Василий Владимирович
Бракосочетание
31.03.1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Трубников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Трубников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Трубникова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Трубников Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно