Решетникова Олимпиада Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова Олимпиада Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников Петр Васильевич

Отец ребёнка: Трубников Василий Владимирович

Бракосочетание
31.03.1885

Муж: Трубников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Трубников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Трубников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Трубникова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Трубников Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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