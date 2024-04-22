Боровков Иосиф Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1875 ст.
Дочь: Боровкова Софья Иосифовна
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.
Сын: Боровков Сергей Иосифович
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
21.07.1878 ст.
Дочь: Гультяева Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
19.10.1885 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Боровков Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.
Сын: Боровков Никифор Иосифович
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
30.12.1888 ст.
Дочь: Базилевич Маланья Иосифовна
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
09.01.1890 ст.
Сын: Боровков Филипп Иосифович
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.
Сын: Боровков Герасим Иосифович
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гультяева Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно