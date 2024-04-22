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Боровков Иосиф Гаврилович

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1875 ст.

Дочь: Боровкова Софья Иосифовна

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.

Сын: Боровков Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1878 ст.

Дочь: Гультяева Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.

Сын: Боровков Ефим Иосифович

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1885 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Боровков Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.

Сын: Боровков Никифор Иосифович

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1888 ст.

Дочь: Базилевич Маланья Иосифовна

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1890 ст.

Сын: Боровков Филипп Иосифович

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.

Сын: Боровков Герасим Иосифович

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гультяева Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Боровкова Ирина Иосифовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Ирина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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