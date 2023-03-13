Матвеева Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Дарья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Матвеевъ Николай

Отец ребёнка: Матвеевъ Яковъ

Рождение ребёнка
19.10.1884

Сын: Матвеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Матвеевъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Матвеева Агафья

Отец ребёнка: Матвеевъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеевъ Яковъ

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