Матвеева Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Матвеевъ Николай
Отец ребёнка: Матвеевъ Яковъ
Рождение ребёнка
19.10.1884
Сын: Матвеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Матвеевъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Матвеева Агафья
Отец ребёнка: Матвеевъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеевъ Яковъ