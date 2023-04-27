von Honstein zu Klettenberg (Honstein-Klettenberg-Lohra) Elisabeth Grafin
Место рожденияOf Klettenberg,Sachsen,Prussia
Дата рожденияОколо 1369
Дата смерти1412
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1369
Of Klettenberg,Sachsen,Prussia
Рождение ребёнка
1391
Сын: Graf Von Mansfeld Gebhard V
Отец ребёнка: Von Mansfeld Günther Graf
Mansfeld, Preußen Deutchland
Смерть
1412
Похороны
Неизвестно
St. Katharinen Kirchen