von Honstein zu Klettenberg (Honstein-Klettenberg-Lohra) Elisabeth Grafin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Honstein zu Klettenberg (Honstein-Klettenberg-Lohra) Elisabeth Grafin

Место рождения

Of Klettenberg,Sachsen,Prussia

Дата рождения

Около 1369

Дата смерти

1412

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1369

Отец: Von Honstein-Klettenberg-Lohra Heinrich

Мать: Von Braunschweig-Wolfenbüttel Agnes

Of Klettenberg,Sachsen,Prussia
Рождение ребёнка
1391

Сын: Graf Von Mansfeld Gebhard V

Отец ребёнка: Von Mansfeld Günther Graf

Mansfeld, Preußen Deutchland
Смерть
1412
Похороны
Неизвестно
St. Katharinen Kirchen
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