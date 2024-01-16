Лисица Дмитрий Евменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лисица Евмен Юлианович
Мать: Лисица Ксения
Рождение ребёнка
11.05.1910
Дочь: Мария Диомидовна (Дмитриевна?)
Мать ребёнка: Лисица Дарья Ивановна
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисица Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно