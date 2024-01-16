Лисица Дмитрий Евменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисица Дмитрий Евменович

Лисица Дмитрий Евменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лисица Евмен Юлианович

Мать: Лисица Ксения

Рождение ребёнка
11.05.1910

Дочь: Мария Диомидовна (Дмитриевна?)

Мать ребёнка: Лисица Дарья Ивановна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close