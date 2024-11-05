Мынова Емельянова Татьяна Дормидонтовна
Место рожденияБугровка
Дата рождения1822
Дата смерти22.09.1897 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дормидонт Елисеевич
Мать: не указана
Сын: Мынов Семен Константинович
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Дочь: Корилицина (Мынова) Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Сын: Мынов Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Дочь: (Мынова) Марья Константиновна
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Дочь: Головяшкина (Мынова) Васса Константиновна
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Дочь: Князева (Мынова) Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Сын: Мынов Петр Константинович
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович
Сын: Мынов Никита Константинович
Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович