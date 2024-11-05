Мынова Емельянова Татьяна Дормидонтовна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мынова Емельянова Татьяна Дормидонтовна

Место рождения

Бугровка

Дата рождения

1822

Дата смерти

22.09.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дормидонт Елисеевич

Мать: не указана

Бугровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Рождение ребёнка
21.01.1841 ст.

Сын: Мынов Семен Константинович

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Корилицина (Мынова) Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1848 ст.

Сын: Мынов Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мынова) Марья Константиновна

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1854 ст.

Дочь: Головяшкина (Мынова) Васса Константиновна

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Князева (Мынова) Матрена Константиновна

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1862 ст.

Сын: Мынов Петр Константинович

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.09.1865

Сын: Мынов Никита Константинович

Отец ребёнка: Мынов Емельянов Константин Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.09.1897 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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