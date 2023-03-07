Щипакинъ (Варганова) Прасковія
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Варгановъ Иванъ
Мать: Варганова Анисья
Бракосочетание
08.10.1856
Муж: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.10.1857
Дочь: Бутырина, Золотова Елизавѣта
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.07.1861
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
11.03.1864
Дочь: Щипакина Дарія
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
17.09.1865
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.07.1867
Сын: Щипакинъ Андрей
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ