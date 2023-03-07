Щипакинъ (Варганова) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакинъ (Варганова) Прасковія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Варгановъ Иванъ

Мать: Варганова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.10.1856

Муж: Щипакинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
08.10.1857

Дочь: Бутырина, Золотова Елизавѣта

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1861

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1864

Дочь: Щипакина Дарія

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1865

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1867

Сын: Щипакинъ Андрей

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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