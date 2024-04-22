Охонько (Рудик) Евлампия Сидоровна
Место рождения
Дата рождения11.10.1871
Дата смерти17.11.1907
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1871
Отец: Рудик Сидор Евсеевич
Бракосочетание
05.11.1899
Рождение ребёнка
30.10.1902
Дочь: Охонько Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1904
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1905
Сын: Охонько Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Смерть
17.11.1907
от чахотки