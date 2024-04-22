Охонько (Рудик) Евлампия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько (Рудик) Евлампия Сидоровна

Охонько (Рудик) Евлампия Сидоровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.10.1871

Дата смерти

17.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1871

Отец: Рудик Сидор Евсеевич

Мать: Рудик Стефанида Евграфовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1899

Муж: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1902

Дочь: Охонько Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1904

Сын: Охонько Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1905

Сын: Охонько Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
17.11.1907
Липовый Рог, Чернігівська область
от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close