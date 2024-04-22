Олиференко Евмений Максимович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Олиференко Максим Никитич?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Олиференко Параскева Евмениевна
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Ананьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Олиференко Неонилла Евмениевна
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Ананьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Олиференко Савва Евмениевич
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858