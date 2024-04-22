Олиференко Евмений Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлиференко Евмений Максимович

Олиференко Евмений Максимович

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Олиференко Максим Никитич?

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Олиференко Параскева Евмениевна

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Ананьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Олиференко Неонилла Евмениевна

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Ананьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Олиференко Савва Евмениевич

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Ананьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олиференко Марфа Ананьевна

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close