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Верхолашин Фёдор Дмитриев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1882

Отец: Верхолашин Дмитрий Антонов

Мать: Верхолашина Матрона Филипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Верхолашина Матрона Емельянова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1904

Сын: Верхолашин Николай Федорович

Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Верхолашин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1908

Дочь: Ефросинья Фёдорова

Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1910

Дочь: Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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