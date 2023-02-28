Верхолашин Фёдор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения01.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1882
Бракосочетание
22.01.1901
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1904
Сын: Верхолашин Николай Федорович
Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Верхолашин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
22.09.1908
Дочь: Ефросинья Фёдорова
Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
11.08.1910
Дочь: Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Верхолашина Матрона Емельянова
Смерть
Неизвестно