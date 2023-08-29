(Ладейщикова) Стефанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладейщиков Василий
Мать: не указана
Восприемник
01.06.1903 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - у Марии Семёновны Вшивковой (племянница, дочь сестры) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 904 стр 32 № 103ж
Смерть
Неизвестно