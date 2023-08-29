(Ладейщикова) Стефанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ладейщикова) Стефанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладейщиков Василий

Мать: не указана

Восприемник
01.06.1903 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - у Марии Семёновны Вшивковой (племянница, дочь сестры) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 904 стр 32 № 103ж
Смерть
Неизвестно

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