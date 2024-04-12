Комарской Тимофей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарской Тимофей Семенов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Комарской Семен

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Комарской Михайло Тимофеев

Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
25.11.1802

Дочь: Евгенья Тимофеева

Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евгения Тимофеева

Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1805

Сын: Комарской Димитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Комарской Симион Тимофеев

Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарская Евдокия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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