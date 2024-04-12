Комарской Тимофей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Комарской Семен
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Комарской Михайло Тимофеев
Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
25.11.1802
Дочь: Евгенья Тимофеева
Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евгения Тимофеева
Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
09.02.1805
Сын: Комарской Димитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Комарской Симион Тимофеев
Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Новопашенная Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Комарская Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно