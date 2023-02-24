(Сорокина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1868
Отец: Сорокин Иван Тимофеев
Мать: Сорокина Дарья Анисимова
Бракосочетание
09.?.1890
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Рождение ребёнка
07.06.1900
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Рождение ребёнка
28.10.1902
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Рождение ребёнка
02.07.1905
Сын: Дементьев- Москаев Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Рождение ребёнка
16.08.1908
Сын: Дементьев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Рождение ребёнка
18.01.1911
Сын: Дементьев- Москаев Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Место призыва: Беговатский РВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл., Беговатский р-н
Смерть
Неизвестно