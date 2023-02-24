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(Сорокина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1868

Отец: Сорокин Иван Тимофеев

Мать: Сорокина Дарья Анисимова

Бракосочетание
09.?.1890

Муж: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Рождение ребёнка
07.06.1900

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Рождение ребёнка
28.10.1902

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Дементьев- Москаев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Дементьев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Рождение ребёнка
18.01.1911

Сын: Дементьев- Москаев Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Место призыва: Беговатский РВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл., Беговатский р-н
Смерть
Неизвестно
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