Борисова (Бяхова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1953
Дата смерти15.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1976
Сын: Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Борисов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
13.01.1979
Сын: Борисов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Борисов Евгений Владимирович
Смерть
15.10.2021