Борисова (Бяхова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Бяхова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1953

Дата смерти

15.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1953

Отец: Бяхов Михаил Трофимович

Мать: Бяхова (Ярыгина) Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.1976

Сын: Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Борисов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
13.01.1979

Сын: Борисов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Борисов Евгений Владимирович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
15.10.2021
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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