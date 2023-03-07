Столяренко (Шебалихина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяренко (Шебалихина) Мария Александровна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
12.11.1910 ст.

Муж: Столяренко Евфим Яковлевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Евфимий Яковлевич Столяренко - 28 лет первым браком Невеста: Астраханская мещанка, вдова Мария Александровна Шебалихина - 41 год Михаило-Архангельская церковь , Ф. 735, o. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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