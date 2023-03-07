Столяренко (Шебалихина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1910 ст.
Жених: Астраханский мещанин Евфимий Яковлевич Столяренко - 28 лет первым браком Невеста: Астраханская мещанка, вдова Мария Александровна Шебалихина - 41 год Михаило-Архангельская церковь , Ф. 735, o. ... Показать все
Смерть
Неизвестно