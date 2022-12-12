Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.
Дочь: Сальникова Феодосия Поликарповна
Отец ребёнка: не указан
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
незаконнорожденная у солдатки Дарьи Петровой, восприемник - Поликарп Гаврилов из Волчьей Дубравы
Смерть
Неизвестно