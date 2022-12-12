Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.

Дочь: Сальникова Феодосия Поликарповна

Отец ребёнка: не указан

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
незаконнорожденная у солдатки Дарьи Петровой, восприемник - Поликарп Гаврилов из Волчьей Дубравы
Смерть
Неизвестно
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