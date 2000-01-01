Колесов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова Софья

Смерть
Неизвестно
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