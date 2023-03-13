(Демидова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демидова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1805

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1805

Отец: Демидовъ Клементій

Мать: Демидова Агаѳія

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