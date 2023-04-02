Каштанова Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Глухова Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Каштанов Фёдор Иванович

Григорьевка, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухова Зинаида Фёдорович

Отец ребёнка: Каштанов Фёдор Иванович

Григорьевка, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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