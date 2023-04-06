Извекова (Ставицкая) Феврония Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Ставицкая) Феврония Гавриловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ставицкий Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
25.09.1883

Муж: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Извеков Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
17.12.1885

Сын: Извеков Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
26.02.1890

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
23.04.1895

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
29.12.1896

Сын: Извеков Василий Кириллович

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Извеков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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