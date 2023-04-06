Извекова (Ставицкая) Феврония Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ставицкий Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.1883
Рождение ребёнка
16.01.1884
Сын: Извеков Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
17.12.1885
Сын: Извеков Даниил Кириллович
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
26.02.1890
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
23.04.1895
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
29.12.1896
Сын: Извеков Василий Кириллович
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
19.03.1899
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
26.05.1904
Отец ребёнка: Извеков Кирилл Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно