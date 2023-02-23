Бабушкин Петр Алексеевич
Место рожденияСело Павловка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Павловка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1924
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Бабушкина Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
21.02.1926
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Бабушкина Наталья Алексеева
Смерть
Неизвестно