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Бабушкин Петр Алексеевич

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Место рождения

Село Павловка , Карсунский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Павловка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1924

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Бабушкина Наталья Алексеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1926

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Бабушкина Наталья Алексеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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