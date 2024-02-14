Терентий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Алексей Михайлов

Мать: не указана

Смерть
1855
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