Савёлова (Кармозина) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савёлова Татьяна
Отец ребёнка: Савёлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савёлов Николай
Отец ребёнка: Савёлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савёлов Иван
Рождение ребёнка
16.06.1940
Сын: Кармозин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Савёлов Иван
Смерть
Неизвестно