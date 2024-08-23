Савёлова (Кармозина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Кармозина) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кармозин Алексей Никитич

Мать: Кармозина Пелогия Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савёлова Татьяна

Отец ребёнка: Савёлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Николай

Отец ребёнка: Савёлов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савёлов Иван

Рождение ребёнка
16.06.1940

Сын: Кармозин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Савёлов Иван

Смерть
Неизвестно

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