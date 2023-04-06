Кувыркин Федор Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти28.12.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1853
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте 8 месяцев. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203А, л.80об-81, запись 158
Похороны
30.12.1853
Смерть в возрасте 8 месяцев. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203А, л.80об-81, запись 158 Погребение совершал иерей Иоанн с дьяконом Иоанном Патриковым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Федором Ефимовым.... Показать все
Рождение
1853
Отец: Кувыркин Константин Федоров
Мать: не указана