Кувыркин Федор Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувыркин Федор Константинов

Кувыркин Федор Константинов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

28.12.1853

Пол

Мужской

Отец

Между 1811 и 1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
28.12.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте 8 месяцев. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203А, л.80об-81, запись 158
Похороны
30.12.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 8 месяцев. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203А, л.80об-81, запись 158 Погребение совершал иерей Иоанн с дьяконом Иоанном Патриковым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Федором Ефимовым.... Показать все
Рождение
1853

Отец: Кувыркин Константин Федоров

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close