Анна Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1832
Сын: Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1834
Дочь: Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1835
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1836
Дочь: Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1838
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1839
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1841
Сын: Поликарп Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1843
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1845
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Смерть
Неизвестно