Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Даниловна

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1832

Сын: Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.07.1834

Дочь: Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1835

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1836

Дочь: Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1838

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1839

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1841

Сын: Поликарп Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1843

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1845

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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