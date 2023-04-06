Гутнева Ефросинья Даниловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
16.05.1884
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
07.09.1886
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Македонская Агафья Георгиевна
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Гутнев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
12.08.1895
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
05.03.1898
Дочь: Серебренникова Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
30.06.1900
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
23.01.1903
Сын: Гутнев Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Рождение ребёнка
31.05.1905
Дочь: Касьян Феодосия Георгиевна
Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно