Гутнева Ефросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутнева Ефросинья Даниловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гутнев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Гутнев Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
07.09.1886

Сын: Гутнев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Македонская Агафья Георгиевна

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Гутнев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Гутнев Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Гутнев Никита Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
05.03.1898

Дочь: Серебренникова Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
30.06.1900

Сын: Гутнев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
23.01.1903

Сын: Гутнев Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Рождение ребёнка
31.05.1905

Дочь: Касьян Феодосия Георгиевна

Отец ребёнка: Гутнев Георгий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутнев Георгий Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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