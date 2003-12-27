Матвеева (Матвеева) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Матвеева) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

27.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Матвеев Сергей Александрович

Мать: Матвеева Алла Андреевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Скакова Алла Борисовна

Отец ребёнка: Темнов Борис Павлович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Широких Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Широких Николай

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Скрипалёва Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Кормилицын Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.2003
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