Матвеева (Матвеева) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти27.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Скакова Алла Борисовна
Отец ребёнка: Темнов Борис Павлович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Широких Николай
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Скрипалёва Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Кормилицын Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.2003