Шарапова (Шуклина) Марфа Порфирьевна
Место рожденияд. Безумовская
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Безумовская
Рождение ребёнка
04.02.1812
Отец ребёнка: Шарапов Иван Климонтович
Рождение ребёнка
10.10.1821
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шарапов Иван Климонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно