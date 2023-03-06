Шарапова (Шуклина) Марфа Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Шуклина) Марфа Порфирьевна

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Место рождения

д. Безумовская

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Безумовская
Рождение ребёнка
04.02.1812

Сын: Шарапов Анисим Иванович

Отец ребёнка: Шарапов Иван Климонтович

Рождение ребёнка
10.10.1821

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шарапов Иван Климонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Иван Климонтович

Смерть
Неизвестно
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