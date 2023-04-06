Михайлов Константин Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1868
Дата смерти11.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1868
Бракосочетание
24.10.1893
Рождение ребёнка
12.01.1895
Сын: Михайлов Павел Константинович
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1896
Сын: Михайлов Яков Константинович
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1897
Дочь: Дудник Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1900
Сын: Михайлов Николай Константинович
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1900