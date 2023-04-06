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Михайлов Константин Афанасьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.05.1868

Дата смерти

11.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1868

Отец: Михайлов Афанасий Флорович

Мать: Михайлова Василиса Петровна

Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Михайлова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1895

Сын: Михайлов Павел Константинович

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1896

Сын: Михайлов Яков Константинович

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1897

Дочь: Дудник Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1900

Сын: Михайлов Николай Константинович

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1900
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