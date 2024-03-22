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Дзюба Алексей Николаевич

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Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

04.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1986

Отец: Дзюба Николай

Мать: Дзюба Наталья Григорьевна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дзюба Наталия Александровна

Рождение ребёнка
04.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Дзюба Наталия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзюба Наталия Александровна

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