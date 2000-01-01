Тужилова Людмила Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1985
Сын: Тужилов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Тужилов Андрей Александрович
СПб
Рождение ребёнка
20.08.1986
Дочь: Пойгина Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Тужилов Андрей Александрович
СПб
Бракосочетание
Неизвестно