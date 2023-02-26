Акилина (Дорофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина (Дорофеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.
До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1823

Сын: Иродион Егоров

Отец ребёнка: Егор Иосифов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1831

Сын: Лука Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иосифов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1836

Сын: Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иосифов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1836

Муж: Егор Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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