Акилина (Дорофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1823
Сын: Иродион Егоров
Отец ребёнка: Егор Иосифов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1831
Сын: Лука Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иосифов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1836
Сын: Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иосифов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1836
Муж: Егор Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно