(Туманова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

19.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Туманов Николай Захаров

Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Туманов Георгий Захаров

Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Туманов Гавриил Захаров

Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Туманова) Афиния Захарова

Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Туманова) Настасия Захарова

Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов

Смерть
19.01.1879

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