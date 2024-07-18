(Туманова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти19.01.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Туманова) Афиния Захарова
Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Туманова) Настасия Захарова
Отец ребёнка: Туманов Захар Антонов
Смерть
19.01.1879