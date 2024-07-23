Мариева Екатерина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Булатова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мариев Егор (Георгий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич
Смерть
Неизвестно