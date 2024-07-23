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Мариева Екатерина Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Дмитрий Ананьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Булатова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Мариев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мариев Егор (Георгий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мариев Дмитрий Ананьевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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