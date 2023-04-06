Авраамова (Иванова) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраамова (Иванова) Агрипина Ивановна

Авраамова (Иванова) Агрипина Ивановна

avatar

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1880 ст.

Муж: Авраамов Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1881 ст.

Дочь: Авраамова-Васильева Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Авраамов Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close