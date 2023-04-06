Авраамова (Иванова) Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1880 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1881 ст.
Дочь: Авраамова-Васильева Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Авраамов Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно