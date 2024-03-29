Епанешникова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1917
Дочь: Нестерова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Нестеров Федор Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1919
Сын: Нестеров Николай Федорович
Отец ребёнка: Нестеров Федор Степанович
Смерть
Неизвестно