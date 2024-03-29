Епанешникова Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпанешникова Анна Трофимовна

Епанешникова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Федор Степанович

Рождение ребёнка
28.09.1917

Дочь: Нестерова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Нестеров Федор Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1919

Сын: Нестеров Николай Федорович

Отец ребёнка: Нестеров Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.