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Гурина Пелагея Яковлевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

26.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Никита Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1928

Сын: Гурин Пётр Никитич

Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1932

Дочь: Силина Вера Никитична

Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1934

Сын: Гурин Михаил Никитич

Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1938

Дочь: Павлова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.11.1959
Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область

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