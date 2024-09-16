Гурина Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти26.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1928
Сын: Гурин Пётр Никитич
Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1932
Дочь: Силина Вера Никитична
Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1934
Сын: Гурин Михаил Никитич
Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1938
Дочь: Павлова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Гурин Никита Васильевич
Смерть
26.11.1959