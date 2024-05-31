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Артемова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Артем Борисович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Артемова Евдокия Артемовна

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Артемова Агриппина Артемовна

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Артемов Максим Артемович

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Артемов Гурий Артемович

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Артемов Андрей Артемович

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Артемов Иван Артемович

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Артемов Александр Артемович

Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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