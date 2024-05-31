Артемова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Артемова Евдокия Артемовна
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Артемова Агриппина Артемовна
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Артемов Александр Артемович
Отец ребёнка: Артемов Артем Борисович